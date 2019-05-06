CHP İstanbul seçimini boykot edecek mi?

Serkan Çelik yeniakit.com.tr

YSK’nın İstanbul seçimini “sandık kurulu yolsuzluğu”ndan dolayı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü hareketlilik var. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Ankara’ya çağrıldı. MYK bir araya geldi. Parti Meclisi de yarın (Salı günü) Olağanüstü toplanacak.

CHP kulislerinden 'boykot' değerlendirmesi

CHP kulislerinden sızan bilgilere göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun “Seçimleri boykot” etmek gibi bir yola gitmeyecek.

Haluk Pekşen, "Boykot yok" mesajı verdi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen de konuya ilişkin değerlendirmesiyle kulislerde konuşulanları doğruladı.

“Yazık oldu Türkiye’ye” diyerek söze başlayan Pekşen, “Bunun çok ciddi sonuçları olacaktır, hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın, demokrasi mücadelesi veriyoruz.” dedi.

“Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın insanımız çok daha kararlı bir şekilde seçime gidecektir. Katılım siyasi tarihimizde görülmemiş ölçüde yüksek olacaktır. Hep beraber, 7 Haziran mı, 23 Haziran mı, 7 Temmuz mu, ne zaman olursa olsun, bu seçimi kazanacağız.” dedi.