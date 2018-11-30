CHP İstanbul İBB adayı son dakika belli oldu mu?

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak soru belirsizliğini korumaya devam ekse de son günlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi sık sık telaffus ediliyor. CHP’li önemi isimlerden gelen açıklamalar da ibrenin Ekrem İmamoğlu’nu gösterdiği yönünde. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak?

AK Parti ve MHP’nin yaptığı yerel seçim ittifakında MHP İstanbul’da aday göstermecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacaklarını, AK Parti bu illerde hangi ismi çıkarırsa çıkarsın o ismi destekleyeceklerini açıklamasından sonra gözler AK Parti’nin İBB adayının kim olacağı sorusu yöneltiliyordu. Uzun zamandır AK Parti İstanbul adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın olacağı söyleniyordu. Son gelişmelere bakıldığında AK Parti ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olacağı artık kesin gözüyle bakılırken, CHP’nin İstanbul adayının kim olacağı ise merak edilmekte. CHP’de İstanbul adaylığı için ismi en güçlü çıkanların başında Gürsel Tekin gelmekte. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasına sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. CHP’nin İstanbul adayının CHP’ye yakın kaynaklar dahil Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olacağını dillendirilmekte.

İmamoğlu istifa edip görevi bırakacak

Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarlada bulundu. CHP Genel Merkezi'nin önünde iki isim olduğunu belirten Yarkadaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun aklındaki ilk ismin İmamoğlu olduğunu iddia eden Yarkadaş, kritik görüşmenin cumartesi günü olacağını belirterek "Adaylık olursa, İmamoğlu istifa edip görevi yardımcısına bırakacak" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan, “Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.” Günaydın, mutlu günler..." tweetini paylaşmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj, CHP'ye yakın çevrelerce 'İstanbul için aday gösterilecek' yorumlarına neden olmuştu.