CHP-İP ittifakında o ilde kriz çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, 31 Mart seçimleri öncesinde üyeleriyle bir araya geldi. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yapılan ittifak sonucunda CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilmesinin konuşulduğu toplantıda, ilçelerin durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Basın mensupları toplantıya alınmazken, toplantı öncesinde sadece fotoğraf çekimine izin verildi.

Basın mensuplarına tamamen kapalı olan toplantıda 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde görüşmelerde bulunulduğu öğrenildi. Toplantı salonunda CHP milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin'in parti üyelerini İYİ Parti ile yapılan ittifak hakkında bilgilendirdiği, seçimde nasıl yol izleneceği konusunda bilgi verdiği belirtildi.

İttifak konusunda çekinceler var

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ancak İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrasında adaylığı geri çekilen Ahmet Akın’ın da hazır bulunduğu toplantıda, ittifak sonrasında yapılacaklar ele alındı. Toplantıda CHP’li belediye başkanları da yer alırken, parti üyelerinin ittifaktan dolayı çekincelerini yüksek sesle dile getirdiği öğrenildi.



