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Medya CHP ile İYİ Parti birleşiyor mu? Tüm Türkiye bunu konuşuyor
Medya

CHP ile İYİ Parti birleşiyor mu? Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-05-19 13:25:00 -
CHP ile İYİ Parti birleşiyor mu? Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Melih Altınok, CHP ve İYİ Parti'nin olası birleşmesini masaya yatırdı. İki partinin liderlerinin görüşmeleri ve siyasi yakınlaşmaları üzerine çarpıcı detaylar sunan Altınok, kamuoyuna verilen demeçlerden hareketle "Ne gerek var ayrı gayrıya? Aynı genel merkeze taşının, olsun bitsin" dedi. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki o yazısı:

Melih Altınok, CHP ve İYİ Parti'nin olası birleşmesini masaya yatırdı. İki partinin liderlerinin görüşmeleri ve siyasi yakınlaşmaları üzerine çarpıcı detaylar sunan Altınok, kamuoyuna verilen demeçlerden hareketle "Ne gerek var ayrı gayrıya? Aynı genel merkeze taşının, olsun bitsin" dedi. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki o yazısı:

"Özgür Özel'le bir araya gelen İyi Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi olsa hayata baktığımız pencere genellikle CHP ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor" dedi.

Ne gerek var o zaman ayrı gayrıya? Aynı genel merkeze taşının, olsun bitsin.

Zaten İyi Parti'den CHP'ye göç Meral Akşener sonrası artarak devam ediyor. Muhtemelen Dervişoğlu da bu gidişatı yavaşlatmak için, "Biz de CHP gibiyiz, ne gerek var gitmenize" mesajı veriyor.
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Ama nereye kadar?

Birleşin, stresten kurtulun."

 

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