"CHP, HDP ittifakına tabanımız olumlu bakar"

Erken seçim kararıyla muhalefet partilerinin ittifak çalışmaları hız kazandı. Seçim öncesi hangi partiyle ittifak yapacağı en çok tartışılan Sadet Partisi'nin, Diyarbakır İl Başkanı Fetih Bozan Gazete Duvar'a verdiği söyleşide AK Parti ile bir ittifakın mümkün olmadığını belirtti. CHP veya HDP ile kurulacak olan ittifakta tabanın yaklaşımı sorusuna ise; böyle bir ittifakta tabanın kendilerini anlayacaklarını ifade etti.

İşte o şöyleşiden satır başları:

"CHP ya da HDP ile bir ittifaka nasıl yaklaşır tabanınız?

Aslında çıkardıkları seçim yasası, yüzde 10 barajı bir ittifakı zorunlu kılıyor. Eğer yüzde 10 barajı olmasa biz tek başımıza seçime gitmek isterdik. Öte yandan her siyasi partinin anlayışı farklıdır elbette ama ortak ilkelerde buluşabilirsek neden ittifak kurmayalım. Bu partilerden biriyle ittifak kurduğumuzda tabanımız da bizi anlayacaktır. Çünkü bizi buna mecbur eden mevcut antidemokratik yasalardır."

"Saadet Partisi’nin AK Parti ile ittifak kurması mümkün mü?

Bu süreçte bizim AK Parti, CHP, HDP ile ittifak konusunda görüşmelerimiz olabilir, olacaktır. Ama biz şahısların ayakta kalmasına değil, bütün ülkenin ihtiyacı olan, bütün ülkenin hasret kaldığı huzur ve barışın sağlanması, yaşanılabilir bir Türkiye için neler yapılabilir buna bakacağız. Ortak değerlerimiz nelerdir, ilkelerimiz nelerdir, bu çerçevede bakacağız. Daha önce bize gelen AK Parti’ye bunları söyledik. Dış politikaları, ekonomi anlayışları, eğitime yaklaşımları yanlıştır. Eğer bu politikalardan vazgeçer ve bizim önerdiğimiz tarzda bir anlayışa gelirlerse, onlarla da ittifak olabilir. Ancak bu da çok mümkün görünmüyor. Çünkü herkese kulaklarını kapatmışlar, ülkenin, insanların menfaatini göz ardı etmiş, sadece kendi çıkarlarını düşünür hale gelmişler."