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CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat açıklamak yeterli değil”

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, açıklanan 17 TL’lik fındık fiyatının yeterli olmadığını aynı zamanda üreticinin bu fiyata fındık satabilmesinin de önünün açılması gerektiğini söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat açıklamak yeterli değil”

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, açıklanan 17 TL’lik fındık fiyatının yeterli olmadığını aynı zamanda üreticinin bu fiyata fındık satabilmesinin de önünün açılması gerektiğini söyledi.


CHP Giresun İl Başkanı Bilge yaptığı açıklamada, “CHP olarak biz 20 TL fiyat bekliyorduk ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 TL olarak açıklandı. Biz bu açıklanan fiyatın takipçisi olacağız. Açıklanan 17 TL fiyat piyasada nasıl bir karşılık bulacaktır. Üreticiler serbest piyasada fındığını bu fiyattan satabilecekler midir ya da Toprak Mahsulleri Ofisi ihtiyaca karşılık verebilecek midir bunu göreceğiz. Önemli olan sadece fiyatı açıklamak değildir, üreticinin bu fiyattan satış yapabilmesinin de önü açılmalıdır. Tespitlerimize göre fındık almakla yetkili kılınan TMO’nun Giresun’un bütün ilçelerinde fındık alım merkezleri bulunmamaktadır. Öncelikle bu sağlanmalıdır. Yine TMO’ya fındık götüren üretici parasını peşin alabilmelidir. Çünkü Eylül’de çocuklarının okul ihtiyaçlarını hazırlamaya başlayacak olan üretici Ağustos ayının 20’sinden itibaren pazara fındık getirmektedir. Yine TMO’nun dönüm başına 50 kilogram alım yapma sınırlaması, çatlak oranıydı, nem oranıydı gibi kriterlerle üreticiyi geri çevirip serbest piyasaya mahkum etmemelidir. Dolayısıyla TMO üreticiyi serbest piyasaya mahkum etmesi halinde üretici fındığını açıklanan fiyattan çok daha aşağılarda bir fiyatla tüccara, manava satmak zorunda kalacaktır” dedi.



“Alım kampanyasını FİSKOBİRLİK yapmalıdır”


Fındık alımlarında en büyük üretici kuruluşu olan FİSKOBİRLİK’in devre dışı bırakılmaması gerektiğini de ifade eden CHP İl Başkanı Bilge, “Tecrübe ve profesyonel ekibe sahip FİSKOBİRLİKfındık alımlarında kesinlikle devre dışı bırakılmamalıdır. Bu yıl fındık alımı büyük deneyime sahip FİSKOBİRLİK ile koordineli yürütmelidir. Bu ortak hareket, alım kampanyasının daha verimli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu sayede üretici mağduriyeti yaşanmayacağı gibi fındık üreticisinin en büyük kuruluşu olan FİSKOBİRLİK’te daha da güçlenecektir ve FİSKOBİRLİK için bir güç gösterisi ve prestij olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları gerçekleştirerek FİSKOBİRLİK iş birliğinde fındık alım kampanyasını hayata geçirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
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