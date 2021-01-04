CHP eylem alanına gitti ortalık karıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler polise saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından olayı provokasyona dönüştüren ve muhalefet tarafından da kışkırtılan öğrenciler polislere saldırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da kendilerini ziyaret ettiği öğrenciler, 'defol polis' sloganları attı.

Sözde öğrenciler polise saldırdı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden bir grup öğrenci protesto gösterisi yaptı. Eylem alanına giderek öğrencilere 'örgütlenme' çağrısı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da olayların fitilişini ateşledi.

CHP ve HDP'nin kışkırttığı öğrenciler polislere saldırarak, 'defol polis' sloganları attı.

Kaftancıoğlu'ndan örgütlü dayanışma çıkışı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

Eş zamanlı darbe mesajları

Öte yandan gündem bugün darbe mesajları ile çalkalanıyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak darbe iması yaptı. Aynı anlarda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ da benzer ifadeler kullandı.

Adnan Menderes'i hatırlatan İlker Başbuğ, "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." dedi.