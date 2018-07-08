CHP Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı yemin törenine katılacak mı?

24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'te yemin etme heyecanı devam ediyor. 27. dönem milletvekilleri yeminlerini ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeminini yarın edecek. Erdoğan'ın Meclis'te edeceği yemin törenine CHP katılacak mı? CHP'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16:00'da Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na geldiği sırada CHP olarak ayağa kalkmayacaklarını söyledi. Özgür Özel konuya ilişkin, "Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak." dedi.