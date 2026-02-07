  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Rezaletin belgesi itirafçıdan geldi: CHP’li Başkan Hasan Mutlu’nun rüşvet kasası patladı 'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor' Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım' Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi
Gündem CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas
Gündem

CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas

Ümraniye’de CHP yönetimi krizle sarsıldı. İlçe Başkanı Metin Demirbilek’in yasadışı çakar kullandığı gerekçesiyle aracının bağlandığı belirtildi. Olay mecliste tartışıldı. Ardından muhalif isimlere disiplin baskısı uygulandığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

CHP Ümraniye’de tam bir baskı ve örtbas rejimi kurdu. İlçe Başkanı Metin Demirbilek, 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine giderken valilik izni olmadan yasadışı çakarlı araç kullandı.

Aracı bağlandı

CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın haberine göre, Demirbilek polis tarafından Ümraniye Beşiktaş Tesisleri önündeki noktada durduruldu. Alenen Trafik Kanunu’nu hiçe sayan CHP’li Metin Demirbilek’in aracı bağlandı ve hakkında cezai işlem başlatıldı.

Rezaleti örtbas etmeye çalıştılar

Olay, Ümraniye Belediye Meclisi’nin halka ve basına açık oturumunda gündeme geldi. Tutanaklara geçti, tüm üyeler tartıştı. Ancak parti yönetimi bu rezaleti örtbas etmek için harekete geçti. Konuyu sosyal medyada paylaşan muhalif meclis üyesi Aytekin Özsoy’u hedef aldı.

Özsoy günah keçisi ilan edildi

Paylaşımı yapan kişi tespit edildi ve gerekçesini açıkladı ama iddiaya göre suç bilinçli olarak Özsoy’a yüklendi. İlçe başkanının talimatıyla disiplin süreci başlatıldı.

Tolgahan Erdoğan’ın iddiasına göre, Meclis’te bulunan 11 üye gerçeği bildiği halde baskı altında tutanak imzaladılar. Hukuksuzluğu yapan korunurken, bunu ifşa edenler cezalandırılmaya çalışıldı.

Yaşanan skandallar, “tam bir kumpas ve parti içi dikta” olarak yorumlandı.

Hukuku ayaklar altına aldılar

CHP’nin savunduğu hukuk, adalet ve demokrasi ilkeleri Ümraniye’de ayaklar altına alındı. Yasadışı çakar kullanan başkan korunurken muhalifler susturulmaya çalışıldı.

CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı
CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı

Gündem

CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı

CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi
CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi

Gündem

CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz
AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz

Gündem

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

bu arada şu çakar terörü bitmezse vatandaş o yolu kapatacak sonunda... millet solda saatlerce beklesin, ne idüğü belirsiz tipler mesaiye, eğlenceye, baloya yetişmek için vın, vın.... yahu bu işe bi son verin.... görüntümüz pakistan, hindistan, bangladeşten beter... ayıp... bekleyin kardeşim, bi siz ayrıcaklıklı, millet de öküz mü.... millete öküz demenin bir yolunu yine bulmuşsunuz...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23