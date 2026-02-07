CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas

yeniakit.com.tr

CHP Ümraniye’de tam bir baskı ve örtbas rejimi kurdu. İlçe Başkanı Metin Demirbilek, 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine giderken valilik izni olmadan yasadışı çakarlı araç kullandı.

Aracı bağlandı

CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın haberine göre, Demirbilek polis tarafından Ümraniye Beşiktaş Tesisleri önündeki noktada durduruldu. Alenen Trafik Kanunu’nu hiçe sayan CHP’li Metin Demirbilek’in aracı bağlandı ve hakkında cezai işlem başlatıldı.

Rezaleti örtbas etmeye çalıştılar

Olay, Ümraniye Belediye Meclisi’nin halka ve basına açık oturumunda gündeme geldi. Tutanaklara geçti, tüm üyeler tartıştı. Ancak parti yönetimi bu rezaleti örtbas etmek için harekete geçti. Konuyu sosyal medyada paylaşan muhalif meclis üyesi Aytekin Özsoy’u hedef aldı.

Özsoy günah keçisi ilan edildi

Paylaşımı yapan kişi tespit edildi ve gerekçesini açıkladı ama iddiaya göre suç bilinçli olarak Özsoy’a yüklendi. İlçe başkanının talimatıyla disiplin süreci başlatıldı.

Tolgahan Erdoğan’ın iddiasına göre, Meclis’te bulunan 11 üye gerçeği bildiği halde baskı altında tutanak imzaladılar. Hukuksuzluğu yapan korunurken, bunu ifşa edenler cezalandırılmaya çalışıldı.

Yaşanan skandallar, “tam bir kumpas ve parti içi dikta” olarak yorumlandı.

Hukuku ayaklar altına aldılar

CHP’nin savunduğu hukuk, adalet ve demokrasi ilkeleri Ümraniye’de ayaklar altına alındı. Yasadışı çakar kullanan başkan korunurken muhalifler susturulmaya çalışıldı.