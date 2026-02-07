  • İSTANBUL
FBI belgeleri yayınladı: Şantaj imparatoru Epstein, İsrail ajanı olarak eğitilmiş!

2020 tarihli bir FBI raporuna göre Jeffrey Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde "ajan" olarak yetiştirildi.

2020 tarihli bir FBI raporuna göre Jeffrey Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde "ajan" olarak yetiştirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein dosyaları arasında yer alan 2020 tarihli gizli bir FBI raporu, Jeffrey Epstein'in sadece bir suçlu değil, aynı zamanda eski İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından eğitilmiş bir "ajan" olduğunu iddia ediyor. "Gizli İnsan Kaynağı" (CHS) raporu olarak işaretlenen belgede, Epstein’in ABD seçim süreçlerine yabancı müdahale ve nüfuz etme çabalarında rol oynadığı öne sürülüyor.

 

Mossad Bağlantısı ve Telefon Dinlemeleri

Belgelere göre, FBI’ın gizli kaynağı, ünlü hukukçu Alan Dershowitz ile Epstein arasındaki telefon görüşmelerini dinlediğini ve bu görüşmelerin notlarını doğrudan İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a ilettiğini belirtti. Kaynak, Epstein’in hem ABD hem de müttefik istihbarat servislerine ait olduğunu ve Dershowitz’in de Mossad tarafından kendi saflarına katıldığını iddia etti.

 

Teknoloji Casusluğu ve Rusya Hattı

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Silikon Vadisi merkezli "Day One Ventures" firması oldu. Şirketin kurucusu ve Epstein'in eski halkla ilişkiler sorumlusu Masha Bucher'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gençlik hareketindeki ana temas noktası olduğu ve firmanın teknoloji çalmak amacıyla kurulduğu iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in ailesinin de İsrail ile olan derin ve karmaşık bağlarına atıfta bulunuluyor.

 

Netanyahu: "Barak Demokrasiyi Baltalıyor"

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden Ehud Barak'a sert suçlamalar yöneltti. Netanyahu, "Epstein ile Barak arasındaki bu olağandışı yakınlık, Epstein'in İsrail için çalıştığını değil, Barak'ın İsrail hükümetini devirmek ve demokrasiyi baltalamak için yürüttüğü karanlık faaliyetleri kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Görünen o ki, Epstein dosyaları açıldıkça sadece bir suç şebekesi değil, uluslararası istihbarat servislerinin de dahil olduğu devasa bir ağ gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Daily Ummah

