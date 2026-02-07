  • İSTANBUL
Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı
IHA Giriş Tarihi:

Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle köprüler zarar gördü, nehirler taştı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

#2
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Sağanak yağışın zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi.

#3
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Sağanak yağış sonrası Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

#4
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi.

#5
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Nehrin taşması sonucu çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, bölgede geniş alanlar suyla kaplandı.

#6
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artmasıyla birlikte sular Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak zarara neden oldu.

#7
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, piknik alanı mevkiinde bazı bölümler tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı.

#8
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu.

#9
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Gümüşçayı’nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkiinde Salihli-Çelikli yolu sular altında kaldı.

#10
Foto - Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı

Selin yuttuğu bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

