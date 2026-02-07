  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harcanan zamana dikkat edin! Yumurtada yeşil renk neden olur? 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi Uzmanlar isyan ettiren açıklamayı yaptı ve teşhisi koydu.. Gece kuşlarına kötü haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı Baş ağrınızı sarsacak detaylara dikkat! Büyük sorunlara yol açacak ama peki tümöre yol açar mı? Bu gelişme gündemi sallayacak! İptal edildi derken artık stoperin patronu olacak... Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu Yunan ismin sözleri gündemi salladı: Türkiye'ye karşı o ülke tarafından kışkırtılıyoruz bizi fena satacaklar Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu
IHA Giriş Tarihi:

Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

NATO tarafından Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler törenle uğurlandı. Yerli ve milli ürünlerde sergilenecek olan tatbikata toplam 650 Mehmetçik ve 149 araç ile katılacak. Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için Tekirdağ Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler törenle uğurlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törene, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, aileler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aileler duygu dolu anlar yaşadı.

#1
Foto - Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

NATO tarafından Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden teşkil edilmiş Muharebe Grubu katılacak. Tatbikat 3 hafta sürecek. NATO'nun 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılımı ile 2026 yılı içerisinde icra edeceği en geniş kapsamlı ve katılımlı tatbikat. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleri ile tatbikata katılım sağlayacak. Alarm, İntikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren tatbikata; toplam 650 personel ve 149 araç ile katılacak. Yerli ve milli olarak üretilen, Komuta kontrol aracı KİRPİ, TOGAN dron, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Robotik kollu meti aracı KİRPİ-2, BMC VURAN, vuran havan aracı ALKAR, ttza omtas PARS, bazna dron, silahlar, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, tüfek tipi dronsavar, mayın dedektörü OZAN, zırhlı ambulans tatbikatta sergilenecek.

#2
Foto - Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

Törende konuşan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, "66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirdiğimiz birliklerimizi, Almanya'da icra edilecek ve yaklaşık 3 hafta sürecek Steadfast Dart 2026 tatbikatına uğurlamak üzere bir aradayız. Müttefik Mukabele Kuvveti, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek maksadıyla kurulmuş; stratejik seviyede, yüksek hazırlık düzeyinde, yeterli kuvvet desteğine sahip, hava-kara-deniz unsurlarının müşterek görev aldığı çok uluslu kuvvettir. Steadfast Dart 2026 Tatbikatı; NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kuruluşunda bulunan unsurların, alarm verildiğinde süratle stratejik intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerinin test edileceği, 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılacağı, NATO'nun 2026 yılı için planladığı en geniş kapsamlı tatbikatıdır" dedi.

#3
Foto - Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

"Her türlü görevi başarıyla icra etmeye hazırız" diyen Koçbay, "Kara, deniz ve hava yolu ulaştırma vasıtalarını eşzamanlı kullanarak, intikal ve yığınaklanma safhasını icra etmekte olduğumuz bu tatbikata; envanterimizde bulunan yerli ve millî silah, teçhizat ve mühimmatıyla, toplam 650 personel ve 149 araçla katılım sağlamaktayız. 20 Ocak 2026 tarihinde TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisi ile intikale başlayan araç-gereç, silah ve mühimmatımız Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşmış olup bugünden itibaren hava yoluyla sevk edilecek personelimiz ile buluşmayı müteakip, görev alacağımız Tatbikat Alanı'nda konuşlanmamız tamamlanacaktır. Burada; tatbikata katılan müttefik ülkelerin personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarına yönelik ortak eğitimler icra ederek NATO kapsamında birlikte çalışabilirlik yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bu tatbikatın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın NATO'daki etkinliği ve görünürlüğü açısından haiz olduğu önemin bilinciyle; birliğimize tevdi edilecek her türlü görevi başarıyla icra etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlamaya devam ederken saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da desteğimiz etkin olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda icra edeceğimiz, Steadfast Dart Tatbikatı NATO'nun yüksek hazırlıklı birliklerinin hızlı intikal ve konuşlanma ve kolektif savunma kabiliyetinin çok uluslu ve müşterek ortamda denenmesine imkan sağlayan, kapsamı ve niteliği itibari ile 2026 yılının en önemli fiili tatbikatıdır. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın siz değerli askerleri bu zorlu ve önemli görev için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiniz. Tatbikat kapsamında alacağınız tüm görevlerde, askerliğin gerektirdiği yüksek disiplin, özveri ve vazife bilinciyle hareket edeceğinize, her türlü hava ve arazi şartlarında başarılı olacağınıza inanıyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Kara Kuvvetlerinin birer mensubu olarak tavır ve davranışlarınızla Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır" diye konuştu.

#5
Foto - Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu

Yaldız konuşmasın devamında, "Değerli ailelerimiz, bu göreve seçilmiş oğlunuz, eşiniz, babanızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak, bizim görevleri başarma azmimiz sizlerin bizlere verdiğiniz karşılıksız destek ve yaptığınız fedakarlıklardan beslenmektedir. Bu yüzden sizlere saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Karşımızda dimdik duran bu gençlerin sağlık ve başarıları için hayır dualarınızı eksik etmeyin. Kahraman silah arkadaşlarım; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, halen hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzurlu günler dilerken, değerli aile yakınlarına saygılarımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları
Gündem

Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları

Ankara kulisleri hareketlendi, AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni yasa paketinin detayları netleşti. Emekliden çalışana, ebevey..
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'
Siyaset

Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'

CHP’liler gözlerini gerçeklere kapatıp yalanları sarılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümün..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem

Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23