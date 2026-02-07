Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu
NATO tarafından Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler törenle uğurlandı. Yerli ve milli ürünlerde sergilenecek olan tatbikata toplam 650 Mehmetçik ve 149 araç ile katılacak. Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için Tekirdağ Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler törenle uğurlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törene, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, aileler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aileler duygu dolu anlar yaşadı.