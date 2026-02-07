  • İSTANBUL
Gündem İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır
Gündem

İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır

Gazetemiz Akit’in 25 Ocak’ta, “Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda” manşetiyle deşifre ettiği ve Nusaybin’de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleşen alçak terör saldırısının ertesinde İBB’de yaşanan, ‘halay’ skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Akit’in 25 Ocak’ta, “Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda” manşetiyle deşifre ettiği ve Nusaybin’de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleşen alçak terör saldırısının ertesinde İBB’de yaşanan ‘halay’ skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

“Yan Mirin Yan Dîyarbekîr”

22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek yeni personelin tören provası sırasında çalınan ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” adlı şarkının YPG’nin marşı olduğunun anlaşılması üzerine paniğe kapılan ve “2026 yılı Temel İtfaiye Eğitimi Mezuniyet Töreni”ni iptal eden CHP’li İBB yönetimi, yeni tören için kolları sıvadı. Haberimizin ardından paniğe kapılan ve görüntülerin sızmaması için personele baskı kuran İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın talimatıyla başlayan hazırlıklarda, 09-10 ve 11 Şubat 2026 tarihleri arasında provaların yapılacağı, 12 Şubat 2026 Perşembe günü ise mezuniyet töreninin gerçekleşeceği personele duyuruldu.

 

ÜÇ GÜN PROVA YAPACAKLAR

Belediyeye ait Cebeci Spor Kompleksinde gerçekleşecek olan ve aralarında sözde ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında işe alınan YPG/SDG sempatizanlarının da olduğu yeni personel için düzenlenecek “mezuniyet töreni” ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “2026 Yılı Temel İtfaiye Eğitimi Mezuniyet Törenimiz 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. 09-10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde ise törene hazırlık çalışmaları yapılacaktır. Tören hazırlıklarına belirtilen tarihlerde yeni göreve başlayan tüm aday memur personelimiz ile birlikte görevlendirilen eğitmen personelimiz katılacaktır.

İBB Cebeci Spor Kompleksi

 

“Çalışmalar daha önce olduğu gibi İBB Cebeci Spor Kompleksinde sabah 09.00’da başlayacaktır.

Personel tören alanına; 09 ve 10 Şubat 2026 tarihlerinde kargah üniformaları, 11 ve 12 Şubat 2026 tarihlerinde ise kurtarma kıyafetleri ile gelmesi gerekmektedir. Tören alanına ulaşım için İETT tarafından mail ekindeki tabloda belirtilen lokasyonlardan otobüs kaldırılacaktır. Ayrıca; tören hazırlıklarında görevlendirilecek eğitmen personelin görevlendirme yazısı da mail ekinde bilgilerinize sunulmuştur. Konu hakkında amirliklerinizde görev yapan aday memur ve eğitmen personele gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.”

CHP’LİLER DE KATILACAK MI?

 

Öte yandan, Akit’in deşifre ettiği rezaleti aklamak için harekete geçen CHP’nin atanamayan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile terör halayını “farklı yörelerden müzikler” diyerek masum göstermeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’ın yeni törene katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

