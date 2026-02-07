  • İSTANBUL
İmamoğlu'nun korumasına şafak operasyonu! "Yolsuzluk" soruşturmasında sürpriz gözaltı
Gündem

İmamoğlu'nun korumasına şafak operasyonu! "Yolsuzluk" soruşturmasında sürpriz gözaltı

İmamoğlu'nun korumasına şafak operasyonu! "Yolsuzluk" soruşturmasında sürpriz gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki milyarlık ihale yolsuzlukları ve "kent uzlaşısı" adı altındaki kirli ittifaklara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada bugün yeni bir halka daha eklendi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde düzenledikleri operasyonla Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruma ekibinde yer alan Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

 

