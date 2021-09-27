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Gündem CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
Gündem

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:04:00 - 2021-09-27 18:12:03
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin sürdüğü bildirildi.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

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