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Gündem

CHP, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e sahip çıktı

CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Halkın dini değerlerini aşağıladığı için tutuklanan Banu Özdemir'e CHP sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:13:00 -
CHP, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e sahip çıktı

CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Özdemir ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP sahip çıktı!

Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

Adana'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

İşte Özgür Özel'in o skandal tweeti:

İzmir’de akıl almaz olay! Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı
İzmir’de akıl almaz olay! Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı

Aktüel

İzmir’de akıl almaz olay! Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı

Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'linin bir skandalı daha ortaya çıktı
Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'linin bir skandalı daha ortaya çıktı

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Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'linin bir skandalı daha ortaya çıktı

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