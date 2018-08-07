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CHP bu kez de Maduro'yu hedef aldı! 'Kontrollü saldırı'

250 şehit verdiğimiz 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' tanımlaması yapan CHP'den şimdi de suikaste girişimine uğrayan Nicolas Maduro için aynı tepki geldi. CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, Maduro'ya yönelik yapılan suikast girişimine ilişkin 15 Temmuz darbe girişime gönderme yaparak benzerinin olduğunu söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:49
CHP bu kez de Maduro'yu hedef aldı! 'Kontrollü saldırı'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Maduro yara alamadan kurtulurken, 7 asker yaralandı. Maduro saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu ve saldırının planlayıcılarının ABD’de olduğunu açıkladı. Saldırının ardından ülke içinde tutuklamalar da yaşandı.

Son yıllarda ülkesindeki Amerikancı kalkışmalarla mücadele eden Maduro’ya Türkiye de dahil ABD emperyalizminin hedefindeki ülkelerden destek yağdı. Ancak uzun yıllar CHP’nin dış politikalarını belirleyen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Venezuela’da yaşanan saldırının göstermelik olduğunu iddia etti ve 15 Temmuz darbe girişimine benzetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları 15 Temmuz darbe girişimi için “kontrollü darbe” tanımlaması yapmıştı. CHP’li Yılmaz, Venezuela’da da benzerinin yaşandığını öne sürdü.

İşte Yılmaz’ın mesajı:

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:49
  1. öztürk yılmaz
  2. Nicolas Maduro
  3. chp

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