CHP Belediyesi'ndeki fiyatlara isyan etti: Bodrum bitmiş!

Türkiye gündemini yakından takip eden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, tatil beldelerindeki artan fiyatlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Bodrum bitmiş"

Bodrum'da yıllardır evi bulunan ve sert çıkışlarıyla tanınan şarkıcı, "Arkadaşlar çok açık söylüyorum sözüme güvenin, Bodrum bitmiş bir gün su, bir elektrik kesintisi bitmek bilmiyor.

"Yeni gelen başkan heyecanlı"

İş yerleri büyük sıkıntıda para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılık geç o zaten korkunç da yollar her yer kazılmış, yeni gelen başkan yaşı küçük ya heyecanlı hemen yapayım demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu." diyerek isyan etti.

"Topu 150 TL"

Şarkıcı Yeşim Salkım, tatil beldelerindeki artan fiyatlara da isyan etti. Ünlü isim, "Dondurmanın topu 150 TL, bilmem biliyor musunuz yoksa size dondurma yasak mı? Bizi geçtim de çocuk çocuk yiyor bunu, ay pardon yani eskiden yiyordu." diyerek sitemine devam etti.

Yeşim Salkım, bununla da kalmadı CHP'li belediyeleri de şu sözlerle suçladı:

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"Biriniz de çalışın"

"Gelelim CHP belediyelerine; kardeşim siz hepiniz aranızda anlaşma mı imzaladınız milleti Atatürk bahanesiyle kandırıp tembellik etmeye. Bezdik be biriniz de çalışın! Konserlere döktünüz paraları şimdi para yok, iş bilmiyoruz diyemiyorsunuz da kasa boş diyorsunuz! Hepiniz aynısınız hepiniz parti falan geçiniz bunları hepsi aynı bunların, ülkesini değil hepsi cebini düşündü yıllardır..."