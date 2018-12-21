0553 313 94 23

CHP Bakırköy belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

21 Aralık 2018 Cuma 10:50
CHP Bakırköy belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? Son dakika haberlerine göre CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Gelecek Gündem adlı sitenin iddiasına göre, CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tamam. CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu olduğu söyleniyor. 

CHP İstanbul adaylarının bazıları:

CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül

CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu

CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara

CHP Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar

CHP Büyükçekmece  belediye başkan adayı Hasan Akgün

CHP Şişli  belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

CHP Kartal belediye başkan adayı Altınok Öz

CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç

CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu

CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Burçin Baykal 

Burçin Baykal kimdir nerelidir?

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:50
  1. İstanbul
  2. CHP Bakırköy belediye başkan adayı
  3. CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim
  4. CHP Bakırköy belediye başkan adayı 2019
  5. chp istanbul belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek
    1. Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak..
    2. "31 puan ilk yarı için iyi"
    3. AK Parti'den İstanbul ve Ankara için..
    4. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    5. 'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden..
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    8. Türkiye'nin yerli ve milli..
    9. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    10. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    11. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    12. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    13. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    15. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    16. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    17. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    18. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    19. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    20. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak