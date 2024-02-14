  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekonomi dip yapıyor felan filan! Koç gibi kâr

KVKK'den "banka ile müşteri arasındaki görüşme kaydı" kararı! Bankalarla ilgili dikkat!

Araç piyasası! İndirim geldi: Dacia Duster dev kampanya yaptı! 2024 modelinde fiyatı ne kadar yansıdı? Satışta

ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe

Suudi Arabistan şaşırttı: mobil havan sistemi üretecek! Anlaşma sağlandı! İspanya merkezli firma duyurdu

Katar, Mısır liderlerinden gururlandıran plan! Dörtlü zirve: Gazze ateşkesi için İlk defa böyle bir araya geldiler

Alman iş mahkemesi: Tesla, sendika seçim yönetmelikleri ihlal ettiği tespit edildi! Elon Musk başını yaktı

CHP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı! 2019’da kazandıkları halde 9 başkan aday gösterilmedi

NATO'dan Türkiye paylaşımı!

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü arttı
Gündem CHP Bakırköy Belediye Başka adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?
Gündem

CHP Bakırköy Belediye Başka adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?

Yeniakit Publisher
2024-02-14 07:46:00 -

Yerel seçimler yaklaşıyorken ilçe adayları da kamuoyu tarafından araştırılıyor. Demokrat Parti GİK üyesi Faik Tunay, CHP Bakırköy Belediye Başka adayı hakkında 'Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun eşi' olduğunu öne sürdü. Ovalıoğlu’nun adaylığı CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’in “Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı…” sözlerini hatırlattı.

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Faik Tunay, Haber Global'de katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu hakkında iddialarda bulunan Tunay, "Hani nerede liyakat?" dedi.

ŞOK İDDİA

Tunay açıklamasında, “Bakırköy de aday gösterilen hanımefendi CHP’li İBB Başkanının babasının doktorunun eşiymiş. Bana bunu partinin içinden insanlar söyledi. Doğru değilse konuşmaya gerek yok ama doğru olması ihtimalini de varsayarsak hani nerede liyakat?” ifadelerini kullandı.

EŞİ KİM?

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bakırköy Belediye Başkan adayı  tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisi olan Ayşegül Ovalıoğlu oldu. Bu iddialar üzerine adayın eşi merak konusu oldu. Ovalıoğlu'nun eşi kendisi gibi doktor olan Talat Cem Ovalıoğlu'dur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'li isim canlı yayında açıkladı: CHP adayına kesin karar verdi
MHP'li isim canlı yayında açıkladı: CHP adayına kesin karar verdi

Siyaset

MHP'li isim canlı yayında açıkladı: CHP adayına kesin karar verdi

CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım
CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım

Gündem

CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım

Katılımcı sayısı tam bomba! CHP adayının toplantısında izdiham!
Katılımcı sayısı tam bomba! CHP adayının toplantısında izdiham!

Siyaset

Katılımcı sayısı tam bomba! CHP adayının toplantısında izdiham!

Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu
Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu

Gündem

Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu

CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı
CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı

Siyaset

CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bamya tohumu: korunmak için hayatında kimler kullanamaz? Kendinden söz ettiren bitki için tavsiye
Kadın - Aile

Bamya tohumu: korunmak için hayatında kimler kullanamaz? Kendinden söz ettiren bitki için tavsiye

Sebze ailesinde olan bamya faydalı olduğu kadar bamya tohumu da bir o kadar faydalıdır. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. İçerisinde bulundu..
Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru
Ekonomi

Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası dalgalandı! ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı! A..
Rusya'dan Türkiye'ye para trasferlerinde amaç: SWIFT yerine SPFS çözümü! Dengeleri değiştirecek adım
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye para trasferlerinde amaç: SWIFT yerine SPFS çözümü! Dengeleri değiştirecek adım

Rusya ve Tütkiye arasında para trasferleri ile ilgili sorunlar gündeme geldi! İki ülkenin yeni çıkış yolu bulmak için çalışmaya devam ettik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23