CHP Bakırköy Belediye Başka adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Faik Tunay, Haber Global'de katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu hakkında iddialarda bulunan Tunay, "Hani nerede liyakat?" dedi.

ŞOK İDDİA

Tunay açıklamasında, “Bakırköy de aday gösterilen hanımefendi CHP’li İBB Başkanının babasının doktorunun eşiymiş. Bana bunu partinin içinden insanlar söyledi. Doğru değilse konuşmaya gerek yok ama doğru olması ihtimalini de varsayarsak hani nerede liyakat?” ifadelerini kullandı.

EŞİ KİM?

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bakırköy Belediye Başkan adayı tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisi olan Ayşegül Ovalıoğlu oldu. Bu iddialar üzerine adayın eşi merak konusu oldu. Ovalıoğlu'nun eşi kendisi gibi doktor olan Talat Cem Ovalıoğlu'dur.

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