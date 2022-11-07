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Ekonomi CHP asgari ücret teklifini duyurdu
Ekonomi

CHP asgari ücret teklifini duyurdu

Asgari ücret tahminleri peş peşe gelmeye devam ederken CHP'den dikkat çeken bir rakam gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:50:00 -
CHP asgari ücret teklifini duyurdu

Yeni yıla yaklaşılması ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretli için ocak zammı heyecanı da başladı.

Hükümet herkesi memnun edecek bir rakam üzerine çalışmaya devam ediyor.

Pek çok ekonomist asgari ücret hakkında çeşitli rakamlar ortaya atarken, CHP kanadından önemli bir açıklama geldi.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, FOX TV’de “Çalar Saat” programına konuk oldu.

Öztrak, asgari ücret için şunları söyledi:

Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım”

 

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