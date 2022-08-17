Chili Con Carne tarifi nasıl yapılır? Chili Con Carne hangi ülkenin? Meksika'nın en meşhur yemeği

Chili Con Carne tarifi, evde yemeği yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Chili Con Carne tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soruları internet üzerinden araştırıyor. İşte tüm soruların yanıtları...

Chili Con Carne hangi ülkenin?

Meksika'nın meşhur chili con carne tarifi, et, domates ve acı biberin birleşimi ile yapılan bir yemektir. Sulu olan bu yemek Meksika'da taco, pilav ya da nachoslar ile tüketiliyor.

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CHILI CON CARNE MALZEMELER

1 kg orta yağlı kuşbaşı dana eti

1 adet yemeklik doğranmış soğan

Birkaç diş ince kıyılmış sarmısak

200 gram doğranmış domates konservesi

2 çorba kaşığı karışık Meksika baharatı

2 çorba kaşığı un

Yarım çay kaşığı kaya tuzu

Bir buçuk su bardağı etsuyu veya su

1 tatlı kaşığı kimyon

Üzerine:

Krema

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereye eti koyun. Yağını salıp pembeleşinceye kadar kavurun. Soğan ve sarmısak ilave edip, birkaç dakika daha pişirin. Küp domates, baharat, un, tuz ve et suyu koyup, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra, kimyon ilave edin. Güveçlere paylaştırın. Etrafına mısır cipslerini dizin. Düşük ısılı fırında cipsleri ısıtın. Üzerine krema ilave ederek servis yapın.

Chili Con Carne yanına ne gider?

Chili con carne genellikle pilavla servis edilir. İçerdiği malzemeler ve yanında pilavla servis edilmesiyle Türk damak zevkine oldukça yakın ve uygun bir yemektir. Acılığı kimisi için fazla gelebilir. Eğer çok acı yiyemiyorsanız acı biber yerine tatlı biber de kullanabilirsiniz.

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