Chelsea'yi almak üzere olan aşiret ağası Muhsin Bayrak'ın sözleri yeniden gündem! "70 bin liraya eleman bulamıyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satılığa çıkardı. Bunun üzerine iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e teklif yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, Muhsin Bayrak'ın, "Abramovich'in avukatları ile satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandıracağız" ifadeleri yer aldı.

"70 bin liraya çalışacak yazılımcı bulamıyoruz"

Bu haberin yayılmasının ardından 'Muhsin Bayrak'ın kim, ne iş yapıyor?' gibi sorular arama motorunda sorgulandı. Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri olduğu öğrenilen Bayrak'ın, daha önce "70 bin liraya çalışacak yazılımcı bulamıyoruz" açıklaması yeniden gündeme geldi.

"Ülkemizin kendi yazılımcılarını yetiştirmesi gerekiyor"

Teknoloji Üssü projesinde Türkiye için yazılımcı yetiştireceklerini ifade eden Bayrak, "Aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcılarını yetiştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.