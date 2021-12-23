Chelsea'den Szalai kararı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yakaladığı başarılı grafikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Szalai için en ciddi aday ise Chelsea'ydi. İngiliz devi 23 yaşındaki oyuncu için kararını verdi.

Hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımı'nda istikrarlı bir grafik çizen başarılı stoperin ismi bu sezon İngiliz devi Chelsea ile de sıkça anılmaya başlanmıştı.

Hatta Szalai'nin birkaç maçtır ilk 11'de yer almaması da Fenerbahçe'nin Chelsea ile anlaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak İngiliz basınından gelen son haberler, bu iddiaların tam tersi yönünde...

İnsidefutbol.com'daki habere göre; savunma oyuncuları Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Cesar Azpilicueta ile yolları ayırmayı planlayan Chelsea'nin, daha önce ilgilendiği Attila Szalai'nin transferinden şu an için vazgeçtiği öne sürüldü.

Macar stoperi bir seçenek olarak görmeyen Londra ekibinin farklı isimlere yöneldiği belirtildi.