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Spor Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı
Spor

Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:55:09 -
Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Chelsea ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerinden Chelsea, sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Tottenham ile son 3 maçtan galip gelen Chelsea'nin galibiyet serileri sona erdi.

Puanını 21'e yükselten Tottenham, averajla Liverpool'un önünde lider olurken, 19 puanlı Chelsea 3. sırada yer aldı.

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