  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
Spor

Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:37:49 -
Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda bir diğer başkent ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ben Chilwell, 66. dakikada Kurt Zouma, 78 ve 82. dakikalarda penaltıdan Jorginho attı.

Chelsea'nin Leicester City'den transfer ettiği 23 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, yeni takımıyla ligde çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı.

İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho ise ilk kez Chelsea formasıyla bir lig maçında iki gol kaydetti.

Lige deplasmanda Brighton'ı yenerek başlayan ancak sonraki iki haftada beş puan kaybeden Chelsea, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini Crystal Palace karşısında elde etmiş oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
Gündem

"Sahadan gelen bir bilgi" deyip açıkladı! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği operasyonlara ilişkin bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdulla..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay