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Spor Chelsea Manchester United maçı kaç kaç bitti?
Spor

Chelsea Manchester United maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Peki, Chelsea Manchester United maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 08:19:00 - 2021-11-29 08:19:53
Chelsea Manchester United maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, lider Chelsea’ye konuk oldu. İşte, maçın detayları… Haftanın kapanış maçında lider Chelsea, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 8. sıraya kadar gerileyen Manchester United'ı konuk etti. Manchester United, Sancho'nun 50. dakikadaki golüyle öne geçti.

Yüzde 65,7 topa sahip olma oranıyla oynayan Chelsea'nin kaptanı Jorginho, 69. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi. Liderliğini sürdüren Chelsea, puanını 30'a, Manchester United ise 18'e çıkardı. Böylece Chelsea ile en yakın takipçisi Manchester City arasındaki fark bir puana düştü.

Premier Lig puan durumu

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