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Spor Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE
Spor

Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE

İngiltere Fa Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea-Liverpool maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-14 01:44:00 -
Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE

İngiltere Fa Cup'ta final heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Liverpool finalde karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE

Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda TSİ 18.45'te başlayacak. Zorlu maç Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.

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