Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE
İngiltere Fa Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea-Liverpool maçı saat kaçta?
İngiltere Fa Cup'ta final heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Liverpool finalde karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Chelsea-Liverpool CANLI İZLE
Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda TSİ 18.45'te başlayacak. Zorlu maç Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.