Chelsea, Juventus'u gole boğdu
Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta grup maçında Chelse sahasında Juventus'u 4-0'lık skorla yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
H Grubu'nda son 16'ya kalmayı garantileyen Chelsea ve Juventus, Stamford Bridge'te kozlarını paylaştı. İngilizler maç boyunca rakibine nefes aldırmazken mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Maviler'in gollerini 25'te Chalobah, 56'da James, 58'de Hudson-Odoi ve 90+5'te Timo Werner attı.
Puanını 12 yapan Chelsea averajla ilk sırada yer aldı. Aynı puanlı Juventus ise 2. sıraya yerleşti.