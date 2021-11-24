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Spor Chelsea, Juventus'u gole boğdu
Spor

Chelsea, Juventus'u gole boğdu

Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta grup maçında Chelse sahasında Juventus'u 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 02:40:00 -
Chelsea, Juventus'u gole boğdu

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

H Grubu'nda son 16'ya kalmayı garantileyen Chelsea ve Juventus, Stamford Bridge'te kozlarını paylaştı. İngilizler maç boyunca rakibine nefes aldırmazken mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Maviler'in gollerini 25'te Chalobah, 56'da James, 58'de Hudson-Odoi ve 90+5'te Timo Werner attı.

Puanını 12 yapan Chelsea averajla ilk sırada yer aldı. Aynı puanlı Juventus ise 2. sıraya yerleşti.

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