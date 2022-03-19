Chelsea için tekliflerde Muhsin Bayrak yok!

Chelsea'yi satın almak için üç resmi başvuru yapıldı. Londra kulübü için Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi

Yaptırım listesindeki Rus oligark Abramovich'in serveti ne kadar?

Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu İngiltere kulübünün satışı için resmi başvuru süresi sona erdi.

- Chelsea'ye kimler teklif verdi?

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi, İngiliz emlak yatırımcısı Nick Candy liderliğindeki konsorsiyum ve Liverpool'un eski başkanı "Sir" unvanlı Martin Broughton ile "Lord" unvanlı Sebastian Coe ikilisi, Chelsea'yi satın almak için ihaleye katılabilecek taraflar oldu.

Başvuruda bulunan katılımcılardan Candy, yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli Hana Financial ve C&P Sports'la ortak olarak ihaleye gireceklerini ve resmi tekliflerinin 2 milyar sterlinin üzerinde olacağını belirtti.

- Muhsin Bayrak teklif yaptı mı?

Chelsea'yi satın almak için teklifler verilirken sıkça kulübe talip olduğunu söyleyen iş insanı Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi.

Reuters'a konuşan Muhsin Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini ve bunun prosedürle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Bayrak, üzgün olduğunu dile getirdi.

- Yanlış e-posta adresine gönderim

AB Group'un avukatları, ABD yatırım bankasına teklif vermek yerine genel bir e-posta adresi kullanarak İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçti.

İngiltere basınında yer alan habere göre, ihaleye girmek isteyen farklı ortaklıkların da bulunduğu ve hafta sonu teklif gelmesi halinde bu iştirakçilere de onay verilebileceği ileri sürülüyor.

- Neler yaşandı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı.

Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

- Türk iş insanı Muhsin Bayrak kimdir?

Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önde gelen iş insanlarından birisi olarak tanınıyor. 1990'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde önemli projelere imza attı.