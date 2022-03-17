Chelsea için Muhsin Bayrak'tan müthiş teklif!

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almak için cuma günü teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söyledi.

1 milyar pound'u nakit ödeyecek

Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Muhsin Bayrak, 1 milyar pound'u direkt nakit olarak ödeyebileceğini, daha yüksek bir miktara ihtiyaç duyması takdirinde ise kredi çekebileceğini belirtti.

Bayrak, Abromoviç ile görüştü

Geçen ay telefonda, iki hafta önce de İstanbul'da buluşarak Abromoviç ile teklifini konuştuklarını belirten Bayrak, bu hafta da Rus iş adamıyla Türkiye'de bir araya gelerek onayını alacağını anlattı.

Hava trafiği gözlem uygulaması Flightradar24'e göre Abromoviç ile ilişkili bir jet bu hafta başında İstanbul'a geldi. Aynı jet 5-12 Mart tarihleri arasında da Türkiye'deydi.