  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea için Muhsin Bayrak'tan müthiş teklif!
Spor

Chelsea için Muhsin Bayrak'tan müthiş teklif!

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almak için cuma günü teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:00:00 -
Chelsea için Muhsin Bayrak'tan müthiş teklif!

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almak için cuma günü teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söyledi.

1 milyar pound'u nakit ödeyecek

Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Muhsin Bayrak, 1 milyar pound'u direkt nakit olarak ödeyebileceğini, daha yüksek bir miktara ihtiyaç duyması takdirinde ise kredi çekebileceğini belirtti.

Bayrak, Abromoviç ile görüştü

Geçen ay telefonda, iki hafta önce de İstanbul'da buluşarak Abromoviç ile teklifini konuştuklarını belirten Bayrak, bu hafta da Rus iş adamıyla Türkiye'de bir araya gelerek onayını alacağını anlattı.

Hava trafiği gözlem uygulaması Flightradar24'e göre Abromoviç ile ilişkili bir jet bu hafta başında İstanbul'a geldi. Aynı jet 5-12 Mart tarihleri arasında da Türkiye'deydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay