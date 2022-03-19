Chelsea FA Cup'ta yarı finalde!
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea, deplasmanda Middlesbrough'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Middlesbrough'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Riverside Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Championship ekibi Middlesbrough'ya konuk olan Chelsea, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech'in golleriyle kazanarak tur atladı.
Kupada yarın oynanacak Crystal Palace-Everton, Southampton-Manchester City ve Nottingham Forest-Liverpool maçlarının ardından diğer yarı finalistler belli olacak.