Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'le ilgili karikatür

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te Paris'te meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili yarın başlayacak duruşma öncesi Hz. Muhammed hakkında aşağılayıcı karikatürler yayınladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre bu hafta yarın yayınlanacak olan karikatürde Hz. "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümle yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktendincilerle ilgileniyor." ifadesi dahil edildi.

Kapakta ayrıca, 2005 yılında Danimarka'da yayınlanan Jyllands-Posten gazetesi ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren 12 resim var. Resimlerin üstünde ve altında, "Hepsi bunun için miydi?" Açıklama dahil edilmiştir.

Dergiden yapılan açıklamada, yarın başlayacak duruşma öncesi bu karikatürün yayınlanmasının önemli olduğu iddia edildi.

Dergide Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed hakkında aşağılayıcı karikatürler yayınlandı.

7-9 Ocak 2015'te Paris'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi pazarına düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Polisin operasyonuyla saldırganlar öldürülürken sorumluluğu terör örgütü El Kaide üstlendi. Saldırılarla ilgili olarak yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak.