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Dünya Charlie Hebdo saldırısı sebebiyle Ali Rıza Polat'a müebbet
Dünya

Charlie Hebdo saldırısı sebebiyle Ali Rıza Polat'a müebbet

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında Allah Resûlünü hedef almaya cüret gösteren Charlie Hebdo dergisine yönelik eylem kapsamında cinayete iştirak suçundan yargılanan Türk kökenli Ali Rıza Polat, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 14:07:00 - 2022-10-22 14:11:31
Charlie Hebdo saldırısı sebebiyle Ali Rıza Polat'a müebbet

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında Allah Resûlünü hedef almaya cüret gösteren Charlie Hebdo dergisine yönelik eylem kapsamında cinayete iştirak suçundan yargılanan Türk kökenli Ali Rıza Polat, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Charlie Hebdo saldırısında kullanılan silahları 'temin etmekle suçlanan' ve daha önce çıkarıldığı mahkemece hakkında müebbet istenen Ali Rıza Polat, Özel Mahkeme tarafından, Sait kardeşler, Şerif Kouachi ve Amedy Coulibaly'nin işlediği "terör saldırılarında" "suç ortaklığı" yapmaktan hüküm giymişti.

Polat'ın "terör suçu" işlediğine hükmeden mahkeme, kendisini 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Amedy Coulibaly ve Ali Rıza Polat, kararı temyize götürmüştü.

Dava kapsamında yargılanan Amar Ramdani 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ne olmuştu?

7 Ocak 2015 tarihinde iki müslüman, Peygamber Efendimize hakaret eden Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo binasına girerek 12 kişiyi öldürdü.

Daha sonra ise Hyper Cacher adlı bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetti.

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