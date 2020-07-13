Cezayir'de Müslüman Alimler Birliği "Kovid-19 nedeniyle kurban kesilmemesi" önerisini uygun bulmadı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Müslüman Alimler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kurban Bayramı'nda kurban kesilmemesi önerisini uygun bulmadı.

Cezayir Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "kurban kesmek yerine kurban bedelinin sadaka olarak verilip verilemeyeceği" yönünde soru soranlara teşekkür edildi.

"Sadaka kurban yerini tutmaz" ifadesine yer verilen açıklamada, halka bayram ziyaretinde bulunmama ve uzaktan tebrikleşmeyle yetinme çağrısı yapıldı.

Geçen günlerde Cezayirli milletvekili Abdulvehhab bin Zaim, kurban bedellerinin, fakirlere ve Kovid-19'dan ekonomik olarak zarar görenlere sadaka olarak verilmesi için bir girişimde bulunmuştu.

Zaim ayrıca, kurban kesilmesinin virüsün yayılmasına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.

Cezayir Din İşleri Bakanlığına bağlı Fetva Kurulu henüz bu konuda açıklama yapmadı.