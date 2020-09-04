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Aktüel Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti
Aktüel

Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 05:17:23 -
Cezayir, Skikda Limanı'ndaki kimyasal maddeleri güvenli bir yere nakletti

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, ülkenin doğusundaki Skikda Limanı'nda depolanan kimyasal maddelerin güvenli bir yere nakledildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından bazı gazeteler ile sosyal paylaşım platformlarında Skikda Limanı'nda insan hayatını tehdit eden kimyasal maddelerin depolandığı yönündeki haber ve paylaşımlara açıklama getirdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, limanda yerel şirketlere ait tehlikeli kimyasal maddeler ile havai fişek üretiminde kullanılan maddelerin yanı sıra ile çözücülerin depolandığını ve bunların 2 hafta önce güvenli bir yere nakledildiğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 191 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak ve Mısır yönetimleri de 9 Ağustos'ta, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası tehlikeli maddeleri kara ve havalimanlarından, güvenli ve yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere taşıma kararı almıştı.


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