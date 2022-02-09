Cezayir doğalgaz teklifini kabul etmedi

Doğal gazda Rusya’ya yüzde 40 oranında bağımlı olan Avrupa ülkeleri alternatif gördükleri Cezayir’den olumsuz cevap aldı. Cezayir’in milli petrol şirketi Sonatrach’ın eski CEO’su, Cezayir kaynaklarının Avrupa’ya yeterli olmayacağını açıkladı. Avrupa ülkeleri, Katar ve Azerbaycan’dan da umduklarını bulamamıştı.



Doğal gazda Rusya’ya yüzde 40 oranında (175 milyar metreküp) bağımlı olan ve bölgedeki gerilimden dolayı en kötü senaryoya hazırlanmaya çalışan Avrupa’ya bir kötü haber de Cezayir’den geldi.

"Rusya’nın gaz üretimine karşı koyabilecek hiçbir ülke yok”

Cezayir’in milli i petrol şirketi Sonatrach’ın eski CEO’larından biri, Rusya’nın olası gaz akışı kesintisini karşılamada Cezayir kaynaklarının yeterli olmayacağını açıkladı. Moskova ile ilişkileri iyi düzeyde tutmaya gayret gösteren Cezayir, geçen yıl yaklaşık 130 milyar metreküp doğalgaz üretti ve bunun 45 milyar metreküpten fazlasını ihraç etti.

Cezayir’in İtalya’ya 20 ila 30 milyar metreküp , Portekiz ve İspanya’ya 12 milyar metreküp ve Fransa, Türkiye, Yunanistan ve diğer bazı ülkelere daha küçük miktarlarda ihracat yaptığını söyleyen eski yetkili, Cezayir’in Avrupa’ya yıllık ihraç ettiği gaz miktarının 42 milyar metreküpü aştığını, sadece bir Rus boru hattının bu miktarları pompalayabileceğini kaydetti. Avrupa’nın Rus gazına Cezayir, Katar ve ABD’den alternatif formüller aradığına dikkat çeken CEO, “Açıkçası şu anda Rusya’nın gaz üretimine karşı koyabilecek hiçbir ülke yok” dedi.

Bakü’ye 2 milyar euroluk ödenek

Enerji krizinde ve Rus doğal gazına alternatif arayışında çaldığı bütün kapılardan eli boş dönen Avrupa, Azerbaycan’la bu alanda yaptığı görüşmeler sırasında, 2 milyar euroluk bir ödenek ayrılacağını açıkladı. 2 milyar euroluk ödenek alt yapı yatırımları kapsamında Bakü’ye verilecek. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı’ndan sonra hasar gören bina ve alt yapı tesislerinin onarılması için Ermenistan ve Azerbaycan’a tahsis edilen yardımlar konusunda yapılan ayrımcılık için Avrupa Birliği’ne tepki göstermiş ve Brüksel’i adaletsizlikle eleştirmişti.