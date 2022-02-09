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Dünya Cezayir doğalgaz teklifini kabul etmedi
Dünya

Cezayir doğalgaz teklifini kabul etmedi

Rusya, Avrupa doğalgazının büyük bir çoğunluğunu karşılıyor. Moskova yönetiminin Ukrayna ile yaşanan kriz sonrası doğalgaz konusunda Avrupa ülkelerini tehdit etmesinin ardından harekete geçildi. Cezayir'in kapısını çalan Avrupa olumsuz bir yanıt aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 12:22:00 -
Cezayir doğalgaz teklifini kabul etmedi

Doğal gazda Rusya’ya yüzde 40 oranında bağımlı olan Avrupa ülkeleri alternatif gördükleri Cezayir’den olumsuz cevap aldı. Cezayir’in milli petrol şirketi Sonatrach’ın eski CEO’su, Cezayir kaynaklarının Avrupa’ya yeterli olmayacağını açıkladı. Avrupa ülkeleri, Katar ve Azerbaycan’dan da umduklarını bulamamıştı.

Doğal gazda Rusya’ya yüzde 40 oranında (175 milyar metreküp) bağımlı olan ve bölgedeki gerilimden dolayı en kötü senaryoya hazırlanmaya çalışan Avrupa’ya bir kötü haber de Cezayir’den geldi.

"Rusya’nın gaz üretimine karşı koyabilecek hiçbir ülke yok” 

Cezayir’in milli i petrol şirketi Sonatrach’ın eski CEO’larından biri, Rusya’nın olası gaz akışı kesintisini karşılamada Cezayir kaynaklarının yeterli olmayacağını açıkladı. Moskova ile ilişkileri iyi düzeyde tutmaya gayret gösteren Cezayir, geçen yıl yaklaşık 130 milyar metreküp doğalgaz üretti ve bunun 45 milyar metreküpten fazlasını ihraç etti.

Cezayir’in İtalya’ya 20 ila 30 milyar metreküp , Portekiz ve İspanya’ya 12 milyar metreküp ve Fransa, Türkiye, Yunanistan ve diğer bazı ülkelere daha küçük miktarlarda ihracat yaptığını söyleyen eski yetkili, Cezayir’in Avrupa’ya yıllık ihraç ettiği gaz miktarının 42 milyar metreküpü aştığını, sadece bir Rus boru hattının bu miktarları pompalayabileceğini kaydetti. Avrupa’nın Rus gazına Cezayir, Katar ve ABD’den alternatif formüller aradığına dikkat çeken CEO, “Açıkçası şu anda Rusya’nın gaz üretimine karşı koyabilecek hiçbir ülke yok” dedi.

Bakü’ye 2 milyar euroluk ödenek

Enerji krizinde ve Rus doğal gazına alternatif arayışında çaldığı bütün kapılardan eli boş dönen Avrupa, Azerbaycan’la bu alanda yaptığı görüşmeler sırasında, 2 milyar euroluk bir ödenek ayrılacağını açıkladı. 2 milyar euroluk ödenek alt yapı yatırımları kapsamında Bakü’ye verilecek. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı’ndan sonra hasar gören bina ve alt yapı tesislerinin onarılması için Ermenistan ve Azerbaycan’a tahsis edilen yardımlar konusunda yapılan ayrımcılık için Avrupa Birliği’ne tepki göstermiş ve Brüksel’i adaletsizlikle eleştirmişti.

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Yorumlar

HELAL OLSUN CEZAYİRE FRANSAYI KAPI DIŞI ETTİ BU AZ BİLE,,,ŞİMDİ AVRUPAYA ÇÜNKÜ SÖMURGECİLİĞİ UNUTULMADI,,,TÜRKİYE,YE ÇOK İŞ DUŞUYOR,,BİR MİMAR OLARAK KUZEY AFRİKA 12 SENE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIM,,TAVSİYE TÜRKİYE,, BÜTÜN MÜTEAHHİTLERİN İŞLERİNİ ÇOK İYİ TAKİP VE KOTROL EDECEK,,,HELE HELE YAPTIKLARI İŞLERİ ÇOK İYİ KONTROL EDECEK,,, BÜTÜN MUTEAHHİTLER MÜHENDİSLERİNİ ,,GİTTİKLERİ ÜLKENİN KESİNLİKLE TARİHLERİNİ BİLMELİ,,, BU ÇOK ÖNEMLİ HERKES KUZEY AFRİKAYI ARAP BİLİR KUZEY AFRİKANIN % 60 ARAP ASILLI AFRİKALIDIR YANİ ASILLARI AMAZİĞ,,ARAP DEĞİLLER,,,CEZYİ % 80 AMAZİĞDİR ,,,ENDELÜS FATİHİ TARİK BİN ZİYAD ARAP DEĞİLDİ AMAZİĞDİ,,,VESSELAM,,,
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