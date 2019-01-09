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Cezaevinden izinli çıktı, mahalleyi birbirine kattı!

Denizli'de, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Gözaltına alınan hükümlünün babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:01
Cezaevinden izinli çıktı, mahalleyi birbirine kattı!

Denizli'de, kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (Kış), yolda eline geçen parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatarak zarara yol açtı.

Sonrasında eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan 26 yaşındaki Ümit Uğur K.'yı gören mahalle sakinleri, kendisine zarar verdiğini zannederek polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur K.'yı gözaltına alırken; babası Zafer K. "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" diye konuştu.

Parke taşlarını park halindeki otomobillerin üstüne attı

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin K.'nin evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süreyi iddiaya göre, yapıştırıcı madde soluyarak geçirdi. Yarın (perşembe) cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle kendini kaybederek, yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobilin üstüne fırlattı.

Salçayla evin duvarına yazı yazdı

Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur K., daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına 'Çerkez Cengiz' yazdı. Daha sonra ise tekrar ağabeyinin evine girdi. Ümit Uğur K.'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Ümit Uğur K.'nin kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaptıkları ilk değil

Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.

Baba yardım istedi

1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:01
  1. Denizli
  2. Denizlispor
  3. 5 Mayıs
  4. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu
  5. Göztepe

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