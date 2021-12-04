Cezaevindeki hükümlü hafız oldu

Hükümlü Ömer Yılmaz’ın hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle kurum bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve protokol üyeleri katıldı. Yılmaz’ın hafızlık cübbesini giydiği programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Vali Masatlı, Yılmaz’ın örnek gösterilecek bir başarı sağladığını söyledi. Cezaevlerinde tutuklular için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Masatlı, şunları kaydetti: “Artık insanlar suç da işlemiş olsa cezaevlerinin gerek yönetimi gerek orada uygulanan yöntemler gerekse diğer kurumlarla yapmış olduğu iş birliği çerçevesinde mahkumlarımızın, tutuklularımızın iyi bir şekilde tekrar hayata dönmesi için her tür çaba, yöntem uygulanıyor. Cezaevine girmiş, mahkum olmuş böyle bir kardeşimizin burada Kur’an-ı Kerim öğrenmesi, sonra bunu hıfzetmesi, bize bir aşır okuması gerçekten her şeyin üzerinde. Bu kardeşimizin burada bulunan mahkumlara hatta Türkiye’deki diğer mahkumlara da örnek olacağını, onları bu yöne sevk edeceğini canıgönülden diliyorum ve bekliyorum.”

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan Yılmaz da bireyin kendisini geliştirmesi için hiçbir şekilde geçmişe takılı kalmaması gerektiğini belirterek, “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek çok kolay, sadece başlamak gerek, başlayınca gerisi geliyor zaten. 4-5 senede ben biraz geç ezberledim ama güçlü yaptım. İlahiyatı bitirebilirsem müezzin olmaya çalışacağım” diye konuştu.