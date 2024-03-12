Cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istendi: Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Garipoğlu’nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut’u katleden ve 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Dosyaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini istedi.
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Garipoğlu’nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.