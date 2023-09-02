  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Topraklarından elmas ve altın fışkıran ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif! Böylesi hiç olmamıştı

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tokat! "Bunun için mi oy verdik? Korkunç bir şey!"

Emekliye 3. ikramiye geliyor! Uzlaşı sağlandı, anlaşma tamam! İşte yeni rakam

Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"

Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan çağrı: Türkiye'yi bir üst lige çıkardı, ikincisini yapmamız lazım

Emekli albay tarihi gelişmeyi açıkladı: Oradan petrol fışkırıyor, gözlerimle gördüm... Hükümet duyuracak

İzmir CHP kokuyor... Bozulan yaşam kalitesine bak!

En düşük emekli maaşına Ekim ayında zam! Ünlü ekonomist duyurdu

İstanbul'da terörün hücresi çökertildi

Kılıçdaroğlu partisine partililere verdi veriştirdi! CHP cami yıktı dediklerinde verecek cevabınız yok
Yaşam Cezaevinde hafız oldu
Yaşam

Cezaevinde hafız oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-02 13:44:00 -
Cezaevinde hafız oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde bir mahkum hafızlığını tamamlayarak beratını aldı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde bir mahkum hafızlığını tamamlayarak beratını aldı.
Seydişehir İlçe Müftülüğü Cezaevi Vaizleri Yaşar Ahmet Kaysici, Bekir Şahbaz ve İmam Hatip Fatih Göksel’in rehberliğine Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlığını tamamlayan mahkum için Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, cübbe ve sarık giydirip Hafızlık İcazet Belgesini takdim etti. Yapılan duanın ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Programa, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, Cezaevi Savcısı Ahmet Öztürk, Cezaevi Müdürü Halil Güneş ve mahkumlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23