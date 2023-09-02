Cezaevinde hafız oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde bir mahkum hafızlığını tamamlayarak beratını aldı.

Seydişehir İlçe Müftülüğü Cezaevi Vaizleri Yaşar Ahmet Kaysici, Bekir Şahbaz ve İmam Hatip Fatih Göksel’in rehberliğine Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlığını tamamlayan mahkum için Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, cübbe ve sarık giydirip Hafızlık İcazet Belgesini takdim etti. Yapılan duanın ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, Cezaevi Savcısı Ahmet Öztürk, Cezaevi Müdürü Halil Güneş ve mahkumlar katıldı.