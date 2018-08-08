0553 313 94 23

Cezaevi firarisi trenle kaçarken yakalandı

Osmaniye'deki cezaevinden kaçan BİR tutuklu, Adana'ya gitmek için bindiği trende yakayı ele verdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:30
Cezaevi firarisi trenle kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İsmail Ç, firar etti. Polis ekipleri, firarinin yakalanması içi araştırma başlattı.

Şüphelinin trenle Adana'ya gelebileceği bilgisini alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik İstasyonu'ndan trene binerek firariyi aramaya başladı.

Polis ekibi, kendilerini görüp saklanmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen İsmail Ç, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:30
  1. Osmaniye
  2. Adana
  3. cezaevi firarisi
  4. tren

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    1. Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    2. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    3. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    4. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    5. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    6. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    7. Kredi kartı borcundan takibe..
    8. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    9. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    10. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    11. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    12. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    13. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    14. Antalya'da define ararken ormanı..
    15. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    16. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    17. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    18. Tercihte akademik karneye de bakın
    19. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    20. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...