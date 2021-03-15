  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ceza yedi, polise "ben böyle devletin..." deyince sinirler gerildi!
Gündem

Ceza yedi, polise "ben böyle devletin..." deyince sinirler gerildi!

Hafta sonu uygulanan Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara "Ben böyle devletin" diye sitem edince sinirler gerildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:39:00 -

İstanbul'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı dün de devam etti.

Kısıtlamayı ihlal edenleri ise polisler yakalamaya çalıştı.

Arnavutköy’de de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu.

Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu, izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.

"Ben böyle devletin..."

Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri, izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi.

Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu.

Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

İşte bu böyle magandalar cahiller kuyruk skıştı devlete söv lan yasak var lan ölümcül bir vürüs var devlet bizi korumak için yasak koyuyor önlem alıyor senin gibi hırbolar da yasak deliyor tek siz geberecek olsanız amenna çıkın çıkın geberin masum kendini korumaya çalışanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz embesiller
  • Yanıtla

Ahmet Türkmen

Her yeri zulüm kaplamış. Canını yakıyor söz de söyletmiyor... Allah razı olmaz...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Güldür Güldür'e sert tepki!
Gündem

Güldür Güldür'e sert tepki! "Bu edepsizliktir, aşağılıklar özür dileyin"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, “Güldür Güldür” adlı sözde komedi programında sarık ve cübbe giyilerek din, din görev..
'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar
Gündem

'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturulduğunu iddia ederek, bunun için ilk hedefin Tü..
Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’
Dünya

Eski Katar Başbakanı Al Sani'den korkutan uyarı! ‘Hazır olun’

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu belirten Katar eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülkele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay