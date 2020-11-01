Ceza infaz kurumu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı FETÖ’nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3’ü savcılıktan 17’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, üç gün önce Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenilmişti. Gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.