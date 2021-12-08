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Ekonomi Çeyrek altında flaş gelişme
Ekonomi

Çeyrek altında flaş gelişme

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.270,00 liradan işlem gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:52:00 -
Çeyrek altında flaş gelişme

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 786,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.270,00 lira, Cumhuriyet altını 5.201,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 786,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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