Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları son dakika haberler!
Altın fiyatları son dakika veriler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yastık altında tuttukları altın ve dövizlerin finans kurumları vasıtasıyla değelendirmelerini söyledi. Erdoğan’ın bu çağrısı sonrası altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı? Altın gram fiyatı 30 Mart Salı sabah saatlerinde 450 seviyelerinde işlem görürken gram altın fiyatı öğlen 455 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın güne alış 724,35 TL, çeyrek altın satış 740,32 TL olarak başladı. Peki çeyrek altın şimdi ne kadar?
Altının ons alış fiyatı, 1,700,62, altın ons satış 1,700,92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcı gram altın fiyatını merak ediyor. Gram altın ne kadar? 30 Mart’ta gram altın sabah açılışta 450 liradan işlem görürken öğlen saatlerinde gram altın fiyatı 455 TL’ye çıktı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını fiyatı. İşte 30 Mart 2021 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün öğlende ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan rakamlar arasında ilke sırlarda yer alıyor. İşte 30 Mart Salı saat 12:15 altın fiyatlarında son durum verileri: