Çeyrek altın kaç TL? 9 Temmuz güncel altın fiyatları...

Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşan gram altın; 7 temmuz tarihinde 396, dün ise 401 TL'yi gördü.

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili son dakika haberleri, güncel rakamları araştırmaya başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

9 Temmuz 2020 Perşembe canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları Türk Lirası cinsinden şöyle;

Gram altın bugün 398,90 TL'den alınırken 398,93 TL'den satılıyor. Düğün sezonu içerisinde bulunduğumuz yaz ayında gram altınlar çeyrek altın yerine hediyelik olarak da değerlendiriliyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen, hediyelik olarak armağan edilen ve yatırım amaçlı kullanılan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 645,80 TL'den alınırken 654,70 TL'den satılıyor.

Yarım altın fiyatları ne kadar?

Yarım altın bugün 1.291,60 TL'den alınırken 1.307,80 TL'den satılıyor.

Tam altın fiyatları ne kadar?

Tam altın fiyatlarında da artış söz konusu. Tam altın bugün 2.558,60 TL'den alınırken 2.608,23 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını bugün 2.654,00 TL'den alınırken 2.690,00 TL'den satılıyor.