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Ekonomi Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar 5 Nisan güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar 5 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Cumartesi gece yarısından sonra 104 emekli amiral tarafından Montrö Sözleşmesi’ni bahane edilerek yayımlanan darbe imalı sözde bildirisi sonrası yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları düğün, nişan yapacaklarca da yakından takip edilirken geçtiğimiz haftayı 450 TL seviyelerinde kapatan gram altın fiyatı şuan ne kadar olduğu yakından takip edilmekte. Düğünlerde hediye olarak takılmak istenen çeyrek altın fiyatı da yine vatandaş tarafından yeni haftanın başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar, gram altın fiyatı düştü mü?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 09:15:00 -
Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar 5 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları başta olmak üzere dolar kuru, euro fiyatı, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını özetle piyasaları takip edenler anlık altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Yeni bir haftaya daha girdik. Haftanın ilk gününde altın fiyatları kaç parayla başladığı, gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? soruları vatandaşların kafasında yer edinmekte. Peki 5 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet ve reşat altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

451,31

455,30

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

454,21

454,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.725,52

1.725,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI

726,04

742,06

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.906,97

2.961,91

YARIM ALTIN FİYATI

1.448,94

1.485,50

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.906,97

2.961,91

ATA ALTIN FİYATI

2.970,29

3.047,16

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

247,96

298,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

408,80

438,61

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,52

6,54

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

24,90

24,92

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