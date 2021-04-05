Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar 5 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Cumartesi gece yarısından sonra 104 emekli amiral tarafından Montrö Sözleşmesi’ni bahane edilerek yayımlanan darbe imalı sözde bildirisi sonrası yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları düğün, nişan yapacaklarca da yakından takip edilirken geçtiğimiz haftayı 450 TL seviyelerinde kapatan gram altın fiyatı şuan ne kadar olduğu yakından takip edilmekte. Düğünlerde hediye olarak takılmak istenen çeyrek altın fiyatı da yine vatandaş tarafından yeni haftanın başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar, gram altın fiyatı düştü mü?