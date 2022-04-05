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Yerel Çevreyi kirleten tesislere ceza
Yerel

Çevreyi kirleten tesislere ceza

Ergene ve Meriç Nehri havzalarında tesislere denetim gerçekleştirildi. Çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:27:00 -
Çevreyi kirleten tesislere ceza

Sürekli kirlilikle gündeme gelen Ergene ve Meriç Nehri havzalarında tesislere denetimler sürüyor. Yılın ilk üç ayında çevreyi kirlettiği tespit edilen 45 işletmeye ceza yağdı. Bölgede yaşayanlar bir an önce bölgenin arıtılarak eski haline dönmesini istiyor.

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, kirlilik nedeniyle insanların da bölgeyi terk ettiğini söyledi. Tuncay, “Ergene Nehri'nin etrafındaki ve sağlık mahallesi bölgesindeki evler, arsalar hiçbir şekilde talep görmemekte. Aksine vatandaşlarımız, buradan daha çok uzaklaşmakta. Burada doğan, büyüyen çocuklarımızın gelecekte problem yaşamamaları için evler, arsalar satılmakta.” sözlerini kullandı.

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