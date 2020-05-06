Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanl
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi."