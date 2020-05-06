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Yerel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanl

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:35:58 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanl

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi."

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